「謊報」年齡還叫對方哥哥 智警這招奪白刃化危機

2019-02-10 11:31

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓男子找不到工作心情低落，過年期間因此與家人爭吵竟持刀揚言自殺，警方獲報趕往處理時，明明大對方十歲的員警為降低黃男戒心刻意「謊報」年齡，以同年齡人的口吻耐心安撫黃男失控的情緒，並趁黃男不注意時衝上前壓制順利奪刀化解危機，機警反應讓黃男家屬稱許不已。

台中市第三分局合作派出所年初三接獲報案，36歲黃男在年節期間因與家人爭吵心情不佳，先說出許多負面話語後竟持刀揚言自殺，巡佐葉健斌、警員呂建中趕往時，一進門就見黃男手持水果刀抵住自己腹部要求不要靠近，情況一度危急，員警初步了解原委後唯恐黃男自殘傷及自己，決定智取。

在得知黃男的年紀時，已46歲的葉員為了降低黃男戒心向其說道：「我們兩個年紀差不多，不要這樣…你36歲、我35歲而已，我也要叫你哥哥捏～」以同年齡人的口吻耐心安撫黃男失控的情緒，接著趁黃男不注意時，一個箭步衝上前壓制，順利奪下手中的水果刀。

葉員隨即勸導黃男，自殺不能解決問題，應該好好振作起來好好找個工作，才不會讓家人擔心；家屬則表示，黃男最近因找不到工作，持續沉浸在負面情緒當中，稍早與父親發生爭執，卻因此情緒失控才會引發激烈的脫序行為，幸好有員警的幫忙，化解這場危機，也對警方的機警處置表達感謝。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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