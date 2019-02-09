噴槍奪女童命疑案 母臉書改控訴父人渣

2019-02-09 08:18

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄左營區上月20日發生3歲女童遭洗車噴槍奪命案，檢警仍偵查中，載她去加油站的父親被依6萬交保，女童母親曾於臉書發出千字文，盼網友「勿起底或私刑一個愛小孩的父親」，但昨又發了近2千字文，控訴女童的父親是人渣、不敢面對與承認過錯。

3歲鄧姓女童疑遭自助洗車用的空氣噴槍噴嘴死亡，1月24日解剖複驗，確認女童應是死於「氣體栓塞」。

女童母親曾po文向網友求提供行車視器畫面，欲尋愛女死亡真相，也曾貼文為女童父親說話，不料昨天又貼文了，但內容卻是反過來控訴鄧男。

女童母親臉書指女兒死後，女童父親方面的家人從未來看過女童，令她很心寒，指在急診室急救時，她捶打著女童父親，叫他媽媽來看孩子最後一面，鄧男卻無動於衷，後來警察出現，女童父就消失了，直到現在女兒死了20天，女童父親還在推說叫不動父母來。

她說女兒解剖時，當父親的也沒來，聯絡他選塔位才來，來之前只問有沒有記者跟著，上車後又說加油站沒標示清楚加油站有疏忽，她還指女兒的生父是人渣，不敢面對承認自己的錯誤，任憑她跟家人被媒體跟拍，到了女童告別式，女童父親還是沒出現「他就是怕了」。

女童母親還說，當初懷孕想著自己養就好，分手不到兩個月，他又交了女友，後來又回頭，她認為孩子需要有爸爸才接受，現在卻因自己相信與良善害死孩子，女兒死後她天天心痛，但女童父親與其家人沒人出來道歉，她希望檢警早日把罪人定案，並公布監視畫面。

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