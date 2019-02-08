南投又傳森林大火 直升機飛日月潭取水打火

2019-02-08 14:04

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投森林大火又一樁！信義鄉昨（7日）在風櫃斗的山林大火今上午才控制住，不料今午又傳出在信義鄉潭南也有森林火警，林務局南投林管處已派員開闢防火線，並請求空勤、陸軍派遣直升機灑水灌救29架次，甚至還飛往日月潭取水，目前火勢延燒1.7公頃，持續撲滅中。

南投林管處表示，信義潭南的火勢是位在巒大第31林班，是從昨（7日）傍晚開始延燒，當時即派員前往勘查，並有39名救火員步行至火場，現已開闢200公尺防火線，藉此阻絕火勢再擴大。

今早空勤總隊以及陸軍航特部隊，則派出直升機前往日月潭吊掛取水，空勤直升機空中灑水21次，陸軍航特部CH47雙螺旋槳直升機則投水8次，共計29架次，投水41噸，目前仍在撲滅中。

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