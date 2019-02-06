換不到200元發票森七七 暴走女竟然掌摑女店員

2019-02-06 21:56

［記者陳恩惠／台北報導］台北市大同區延平北路二段上某家便利超商，今天下午有名女客人拿著健保卡要求換發票的200元獎金，由於規定必須刷身分證背後的條碼才能兌換，女子怒氣沖沖地說「我就是沒有身分證啊！」，然後不管身後還有多名客人要結帳，女子突然伸手賞了女店員一巴掌後逃逸，21歲林姓女店員摀著臉愣住，其他客人看著逃逸的女子叨唸說「這人怎麼這樣子啊？」，林姓女店員決定驗傷，並在傍晚到轄區台北市警大同分局民生西路派出所提出傷害告訴，由於雙方並不認識，警方將調閱監視器追查暴走女子的去向。

臉書社團「黑色豪門企業」今天晚間7時餘，在粉絲專頁上，貼出一則「台北全家店員莫名其妙被巴，13:30，全家永樂店，大同區延平北路二段260號」的訊息；大同分局表示，被打巴掌的林姓女店員，傍晚5時餘帶著驗傷單到轄區民生所報案，表示遭不認識的女客人打巴掌，只因她告知「兌換發票必須要身分證」，沒想到就被攻擊了。

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