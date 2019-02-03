領16萬包紅包忘在計程車上 粗心男差點被老婆罵到臭頭

2019-02-03 18:45

〔記者王冠仁／台北報導〕明天就是除夕，許多民眾都會準備紅包過好年，但台北市一名劉姓民眾，從銀行領完16萬元要準備用來包紅包，但他搭計程車時卻不慎將16萬元遺忘在車上。他心急如焚跑到派出所求助，幸虧中山分局長春路派出所警員梁少鈺及時幫他找回，他這才露出笑容感謝警方幫忙。

警方說，劉姓男子日前去銀行提領16萬元，要用來過年包紅包，但他隨後搭計程車前往台北市松江路一帶，下車後卻才驚覺16萬現金竟遺忘在計程車上，劉心急如焚，慌張跑到一旁的長春路派出所向警方求援。

中山分局長春路派出所警員梁少鈺得知事情原委後，根據劉搭乘計程車的車型、路線調閱監視器畫面，最後順利聯繫上司機。司機接獲警方通知後，在車內找到劉遺留、裝有現金的信封袋，隨即到派出所轉交給警方。

劉見款項失而復得，不僅露出開心笑容，也一再感謝警方幫忙。他說，因春節將近，該筆現金將用來包紅包，原本以為要白白損失這大筆金額，正憂心被妻子責備，幸好遇上警方幫他迅速找回，讓他沒有損失。

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