好消息！男童遭遊樂設施截斷左腳 斷肢已接回

2019-02-01 11:18

〔記者張軒哲／台中報導〕13歲李姓男童昨日下午在苗栗縣頭份市尚順育樂世界搭乘4D遊戲「海洋奇觀」遊樂設施，疑因結束時左腳伸出列車外，不慎左腳被卡在車體和月台間，消防隊獲報趕到現場，利用機具破壞設備，救出送醫，男童左腳掌已被機器截斷，血肉模糊，轉送梧棲童綜合醫院，經過12小時馬拉松式的手術，上午傳來好消息，男童腳掌的顯微接合手術已經成功結束，5隻腳趾的血液循環初步已經看到恢復的現象，已免於截肢之苦。

童綜合醫院指出，李姓男童昨夜6點多從頭份市為恭醫院轉院後送到童綜合醫院急診室。急診室經過的緊急處置和開刀房準備，約30幾分鐘就將男童送到開刀房由整形外科醫師游建智和顯微手術團隊進行傷口清理和顯微接合手術。雖然男童的腳掌傷口血肉模糊、殘破不堪，游建智在綜合考量他未來的傷口復原和行動能力下，細心的逐一接合腳趾的血管、神經、肌肉、骨頭等相關組織。

經過12小時馬拉松式的手術，終於在今日清晨7點多傳來好消息，男童腳掌的顯微接合手術已經成功結束，5隻腳趾的血液循環初步已經看到恢復的現象。男童已清醒，讓飽受驚嚇的父母情緒稍加平復。

游建智表示，男童的腳掌組織破壞相當嚴重，目前雖然在顯微手術團隊齊心努力下已經結合成功，不過仍會面對因為大片傷口造成潛在的感染風險、血液循環障礙、和傷口癒合等難關。不過有機會可以在第一階段讓男童免除立即截肢的痛苦，後續治療將以包括抗生素、血液循環改善製劑、和高壓氧等治療方式，期盼男童可以早日康復！

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