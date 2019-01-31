竊嫌夜間偷電纜 得手後竟還撒泡尿

2019-01-31 10:11

〔記者黃建華／高雄報導〕新興分局中山路派出所今宣布破獲一起竊盜案，張姓被害人去年12月31日其位於南台橫路的建築工地，遭竊賊侵入偷走電纜，損失約新台幣20萬元，竊賊得手後還在場尿尿才揚長而去，警方調閱監錄系統循線逮獲40歲徐姓竊嫌，全案依竊盜罪函送法辦。

警方指出，張姓被害人為建設公司的工務人員，每日早上均會前往各工地巡視，案發翌日發現工地遭竊，便急忙報警。他表示，該工地欲蓋一透天房屋，當時承包廠商已將1至3樓的電線配置完成，沒想到，竊嫌竟趁著工作人員下班時潛入工地，直接將1至3樓安裝在插座裡的電線直接拉出、剪斷，致損失新台幣約20萬元。

警方調閱監錄系統後發現，徐姓竊嫌是騎機車前往現場，潛入工地竊取電線後，將贓物分裝至3個麻布袋內，再將麻布袋置放在機車前踏板，並以一黑色外套遮蓋贓物掩飾犯行，可惡的是，徐嫌離去前，還在現場尿尿，誇張行徑全遭監錄系統拍攝下來。

徐嫌犯案後擔心警方找上門，鮮少返家，員警在調閱眾多監錄系統、研判其動向及經常出沒的路段後，循線在苓雅區三多路找到徐嫌，他自知難逃法網，俯首認罪，並向警方供稱，因缺錢花用，才會竊取電線販售牟利，也對犯行感到懊悔，全案訊後依竊盜罪嫌將徐嫌函送高雄地檢署偵辦。

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