警助回收婦返家 籲防範過年前後長輩失蹤高峰期

2019-01-30 17:31

〔記者吳仁捷／新北報導〕樹林警分局彭厝派出所巡邏發現一名回收婦晚間在車速頗快的環漢路段徘徊，詢問後發現老婦也不知道回家的路，透過其身分證找到她的兒子帶回，過年前與家人團圓；警方呼籲，過年前後因民眾忙於採買年貨或拜年，親友團聚之際常忽略家中長輩，導致過年前後成為長輩走失高峰期，呼籲民眾多加留意，避免與長輩離散飽受煎熬。

樹林分局彭厝派出所警員林庠豪、蔡閔傑、陸敏理29日晚間7時巡邏途經樹林環漢路五段50號附近，發現1名老婦撿拾回收物，神情疲憊獨行機車道，因晚間該路段環漢路五段視線昏暗，加上過往車速較快，員警基於安全上前詢問。

員警一問之下，得知是80歲的邱姓老婦，她自稱住在新莊丹鳳中正路，原本想走回家，卻怎麼走都走不回去，疑失智迷途，因晚間天氣寒冷，老婦連外套都沒穿，警方帶老婦返所，並提供讓熱飲讓她暖暖身子；經老婦提供地址，確認她就是住在新莊的邱姓婦人，聯絡她兒子，兒子見母親平安返家，再三感謝警方。

警方說，據統計，過年前後因民眾忙於辦年貨、準備過年，或因親友團聚，或外出拜年，經常過完年才發現長輩走失，而等待尋獲期間，急得如熱鍋上螞蟻的煎熬，更只有家屬才能體會，提醒家中長者如有失智現象，應避免讓他們單獨外出，平常應多注意動向，並可在隨身衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，或配戴可辨識項鍊、手鍊，以防走失後能提供警方、相關單位辨別，儘速聯絡家屬。

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