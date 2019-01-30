200多株紅毛丹苗被偷 8旬嬤哭紅眼更因為...

2019-01-30 16:05

［記者黃淑莉／雲林報導］「實在真可惡，把我跟老伴辛苦培育的紅毛丹苗一口氣偷走200多株！」82歲阿嬤莊林裁傷心落淚，除損失20多萬元，最令她不捨是這一批果苗是已往生的另一半生前栽種，別具意義。

莊林裁阿嬤與先生莊雅雄在古坑栽種紅毛丹20多年，莊阿嬤回憶說，家裡原本栽種柳丁、美女柑等柑橘為主，先生有次因噴藥中毒，出院後決定改種不用噴農藥、施化學肥料的果樹，最早栽種樹葡萄，因栽種的人多，偶而機會拿到紅毛丹果苗開始試種。

莊阿嬤表示，紅毛丹是東南亞熱帶作物，剛開始沒技術、沒經驗，存活率不到5成，她與先生很努力研究，終於在古坑試種成功，多年來都是自產自銷，消費者透過網路訂購。

阿嬤的女兒莊舒晴指出，栽種成功後，爸爸又投入育種工作，培育出的紅毛丹苗不用架接，直接種保證百分百開花結果。

阿嬤說，昨天早上前往農場發現紅毛丹苗遭竊約200多株，差點昏倒，眼淚當場落下，她老了就靠這些作物收成生活，加上這些苗木是老伴生前培育的最後一批，一年多已長了100公分，想起來就難過。

莊舒晴表示，農場位處偏僻，育苗地位在農園角落，不排除是熟識的人所為，已報警處理，警方也著手調閱附近路口監視器，她也呼籲，一株紅毛丹苗售價1000元左右，若發現有人低價販售請不要購買，並提供訊息給警方。

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