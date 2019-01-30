警路檢須出示證件？警署：穿警制服就不用出示證件

2019-01-30 11:05

〔記者黃敦硯／台北報導〕對於日前一名駕駛遇台北市警方路檢，以員警未出示證件為由，拒絕接受臨檢一事，警政署今天表示，依警察職權行使法規定，警察行使職權時，如已穿著警察制服執勤，就不用再出示證件，更未違反民眾所稱的「強制罪」，警政署強調，假如受盤查者拒絕出示證件，致警察無法在現場查證其身分，可強制帶回繼續身分查證。

警政署指出，根據警察職權行使法第4條規定，「警察行使職權時，應著制服或出示證件表明身分」，這意味穿制服或出示證件二者符合其一即可。因此，警察如已穿著制服執勤，毋須再出示證件。

另外，依警職法第6條「行經指定公共場所、路段及管制站者」，經警察機關主管長官指定之路段，員警即可向該民眾依法查證身分，員警請駕駛人將車輛停於路邊受檢，並無違反民眾所稱之「強制罪」。而依同法第7條規定，進行攔停、令出示身分證件時，受盤查者如拒絕提示身分證件，在現場仍無法進行身分查證者，得強制帶往勤務處所繼續身分查證。

警政署強調，絕對支持警察同仁依法執行，嚴正執法毋須退卻，也呼籲，民眾遇臨檢時應遵照法令，切莫以身試法。

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