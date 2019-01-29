瓦斯外洩釀火！湖口新開幕麵店 2合夥人燒傷

2019-01-29 19:16

〔記者黃美珠／湖口報導〕新竹縣政府消防局第3大隊今天掛牌運作，但是接著下午的新埔遠化總廠火警後，傍晚大隊所轄的湖口鄉大智路有家新開幕的麵店，疑似因為煮食不慎，造成瓦斯外洩引發火警，2名合夥的33歲徐姓女子和19歲林姓男子都受到燒傷，所幸經緊急送醫治療後沒有性命危險。

新竹縣政府消防局第3大隊今天傍晚5點多獲報，湖口鄉大智路上才開幕3天的鍋燒意麵麵店，4樓建物的1樓店面突然竄出火苗。

合夥開店的林男和徐女雖然立刻搶救，但火勢仍一發不可收拾，附近鄰居緊急報案，消防和救護人員到場後，發現林男雙手被火燒得紅腫、林女的頸部紅腫和雙手也都有燒灼傷，立刻將2人送醫。

醫院說，林男的燒傷面積比較大，大約是8％身體面積，約1度到2度不等。徐女的燒傷面積雖然只有林男的一半，但是程度比較嚴重，整體大約是2度燒傷，所幸2人都沒有生命危險。

消防局初步調查發現，2人疑似是煮食不慎，瓦斯外洩所造成的燒傷，損失大約5000元，確實的事發原因，仍待火調人員調查釐清。

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