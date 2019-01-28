掃QR code認識消防車輛 立委吳琪銘推廣按「讚！」

2019-01-28 23:50

〔記者余衡／新北報導〕每台車都有備胎，但卻不一定每個人都會換！為了讓新進人員迅速進入狀況，新北市消防局頂埔消防分隊近來推出創舉，將救災車輛使用及基礎維修過程拍攝影片後製作成QR code，成為同仁遇到突發狀況時的指南，今天適逢義消第五大隊大隊長吳琪銘前往春節慰問，發現自己爭取的救護車上貼有QR code，好奇的拿出手機一掃，直呼是「救災結合科技的絕佳創意！」

提出此構想的隊員黃煒翔說，日前曾經有同仁出勤救護遇到爆胎，雖有鄰近分隊派車支援任務，但同仁卻因為不熟悉如何自行更換備胎，遲遲無法將車輛開回來，加上近年新北消防生力軍越來越多，但對於大型車輛的駕駛及保養了解程度不一，因此特別拍攝影片製成QR code，遇到問題時用手機掃一下馬上就能觀賞教學影片，貼心舉動讓新進同仁都備感安心。

身為義消第五大隊大隊長的立委吳琪銘，今天前往轄內各處進行春節慰問時，發現自己106年間爭取的救護車貼有QR code，詢問用途後也好奇的拿出手機掃瞄，觀賞影片後他大讚既有創意又實用。吳琪銘說，很多人會開車但不一定會換備胎，早期道路救援不普及，開車的人通常都會使用千斤頂換備胎，但現在只要一通電話拖救車馬上就來，多數駕駛人因此疏忽這項應急技能，分隊結合科技的前衛構想，值得在全國大力推廣。

救護車上的QR code（記者余衡翻攝）

立委吳琪銘拿出手機掃瞄（記者余衡翻攝）

吳琪銘大讚QR code有創意並呼籲推廣（記者余衡翻攝）

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