酒駕耕耘機！ 撞壞民宅鐵捲門 酒測值1.39爆表

2019-01-26 01:38

〔記者陳鳳麗／南投報導〕最近是農田整地準備插秧的時節，到南投縣草屯鎮郊區幫農民整田地的張姓男子，在田裡喝酒，晚上開耕耘機上馬路準備回家，爛醉下失控撞壞路邊民宅鐵捲門，主人報警處理，警察到場一酒測，酒測值爆表高達1.39，張男先到拘留所睡一夜，週六上午再以公共危險罪嫌移送南投地檢署偵辦。

這名37歲的張姓男子，是開耕耘機四處幫農民整田地的工人，25日下午在南投縣草屯鎮北投里幫農民整田地，休息時吃點心配酒，據他跟警方透露，共喝了3杯威士忌和3杯保力達B，晚間工作完畢，把耕耘機從田裡開上馬路，準備上大貨車開回家。

耕耘機開在道路上，機身重而速度慢，但他喝醉了，耕耘機操控不佳，方向一偏就撞上路邊民宅的鐵捲門，把鐵捲門撞壞。

民宅屋主跑出查看，發現他說話「不輪轉」，擔心他喝醉不認帳，不肯賠償損害，趕緊打電話報警。草屯警方到場處理，看到張姓男子眼神渙散，說話不清楚，還滿身酒味，於是為他做酒測，一測數值高達1.39，數值之高，連員警都嚇一大跳。

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