獨家》惡劣！遊覽車墾丁輾斷男童手臂 竟塞300元落跑

2019-01-24 16:19

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春大光路今天稍早發生一起兒童遭遊覽車輾過手臂骨折事故，惡劣的是，當時遊覽車司機竟然塞給孩子300元後就離開，孩童不堪疼痛經街坊報案送醫，所幸僅輕微骨折，肇事遊覽車已經警方逮捕偵訊中。

還躺在急診室的11歲受傷吳姓孩童虛弱地說，當時他在路旁騎腳踏車，遊覽車從後方駛來，直接擦撞他後輪，害他跌倒，遊覽車前輪直接輾過他的左前臂，他痛得慘叫，但司機下車後就塞300元，後來就離開了。

「怎麼有這樣的處理態度！」孩童家屬憤怒地說，車禍發生後，孩子擔心阿公知道，一直向司機說，「不要告訴阿公」，沒想到肇事者扶起孩子後，竟然塞300塊就離開，不顧孩子是否被輾過後造成其他嚴重傷勢，實在離譜！

肇事司機已找到 警方偵訊中

恆春旅遊醫院指出，11歲男童傷勢為左手近端尺骨骨折，食指和無名指近端手指骨骨折，目前沒有生命危險；警方說，事故發生後，循線找到肇事司機，目前正在派出所內偵訊釐清事故原因。

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