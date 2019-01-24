六軍團男女士官激情網愛 竟偷錄裸胸照恐嚇勒索

2019-01-24 15:56

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕同為陸軍六軍團志願役士官的楊蘇峻與張女激情網愛期間，楊男竟偷偷側錄張女裸胸艷照，事後楊男因欠錢，竟恐嚇將流出露照點，向張女勒索1萬5千元，新竹地院依恐嚇取財等罪判刑5月。

檢方起訴指控，都是陸軍六軍團志願役士官的楊蘇峻與張女，因下基地訓練相識，互有好感，因彼此都早已有論及婚嫁的對象，因而戀情未繼續發展。二人經常私訊，甚至在營休假時上網談情說愛。

去年6月2人手機視訊時，楊男要張女露出酥胸讓他欣賞，一解相思之苦，張女拉下胸罩，不料裸胸鏡頭竟遭楊男錄下。事後張女經常順著對方意，傳送身穿比基尼養眼照給對方，留做紀念。

事後由於楊男疑因欠債，竟截取張女露點畫面傳給她，要她拿出1萬5千元贖回裸照，否則將把相片po在爆料公社，讓大家看看國軍的萬種風情。

楊男傳訊「你今天跟男友或媽媽先要5000元不然會出大事，我講真的。你現在匯款給我1萬5千元，我要回錢就還你，不然我要發爆料公社讓大家評評理。」、「如果你覺得照片影片我沒有，我可以傳給你看看，就花幾百利息錢結束這件事。你知道某些影片照片賣得的錢就1萬元還高嗎？你男友有錢，你跟他討，你想讓人知道你在營區用錄影功能？脫衣自摸嗎？」張女心生畏懼，未交付款項即向桃園憲兵隊報案。

楊男偵查中否認犯行，辯稱是揚言公布男朋友的事，不是相片；要求支付款項是借錢，不是恐嚇，然而檢方聲押他，直到法院開羈押審理庭時，他才自白認罪。

法官審酌2人為軍中同事關係，應尊重他方意願及權利，卻在彼此藉網際網路視訊通話之際，無故以錄影設備竊錄他方非公開活動及身體隱私部位，嚴重侵害被害人隱私，造成被害人莫大心理恐懼，更擷取身體隱私部分畫面，恫嚇需拿錢贖回照片否則將公開，致被害人心生畏怖，所為實屬不該，由於楊男迄今尚未與被害人和解，且未賠償其所受損害，最後依恐嚇取財未遂與竊錄非公開活動及身體隱私部位罪判刑5月，得易科罰金。

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