台北地院科長驗票暴瘦8公斤 昨病逝

2019-01-24 15:08

〔記者張文川／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中不服選舉結果，聲請重新計票，並提選舉無效訴訟，台北地院負責調度驗票人員調度的民事科林姓女科長，驗票期間暴瘦8公斤，疑因積勞成疾，上週五身體不適住院，檢查出感染革蘭氏陰性菌，引發敗血症，昨天上午病逝台大醫院。

據指出，林姓科長身體狀況不佳，去年初曾感染AB型流感，就暴瘦了10公斤，休長假調養身體，重新上班後雖有漸漸恢復，但去年11月選後遇到台北市大驗票，驗票時期她負責調度書記官、後勤行政庶務，再度暴瘦8公斤；她在11月24開票之夜因應丁守中要聲請驗票，也徹夜待命處理至隔天天亮。

北院同仁指出，上週五林姓科長仍正常上班，但因身體不適，中午由丈夫接去台大醫院就診，當天中午的民事庭尾牙也不克參加，住院後被診斷出感染曾被列為12大死因敗血症的主因革蘭氏陰性菌，昨天上午11時許過世。

丁守中在台北市長選舉以3000餘票輸給現任市長柯文哲，因票數差距小，符合驗票標準，他向法院聲請重新計票，台北地方法院7天內每日動用超過200人協助驗票，全台北地院都動起來支援，多位法官、書記官和助理皆甚為操勞，都瘦了一圈。

北院同仁表示，林姓科長去年底負責市長驗票的書記官調度，認真負責，北院同仁均感到難過與不捨。

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