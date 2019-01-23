4歲童身體健康卻暴斃 法醫驗屍追出駭人真相...

2019-01-23 22:56

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部23日舉辦預防兒虐政策記者會，受邀與談的台北地檢署法醫王金英舉出一個駭人案例，指一名4歲童突暴斃，身上沒有明顯外傷，且生前沒有特殊就醫紀錄，身體狀況良好，不知何故暴斃，經過抽血檢驗，赫見兒童體內殘存高劑量毒品，經追查才知其母的同居人有毒品前科，該童慘遭毒品虐死。

王金英表示，該童被送到醫院時已無生命跡象，醫師發現他的脖子疑有勒痕，身上也有鞭打痕跡，懷疑遭虐，遂依規定通報司法機關，她接獲指示到現場查驗，認為脖子上的痕跡是屍斑，並非勒痕，身上的鞭痕也只有3、4條，不足以致命，因而研判死亡另有原因。

王金英先抽男童血液檢驗有無異狀，同時請辦案人員調閱他的生長背景，驚見男童母親的同居人為毒品人口，男童體內則有高劑量的毒品反應，這才把這兩件事情整理出因果關係，追查出真相。

「通常會傷在骨突處！」王金英指出，一般意外傷勢常在膝蓋、手肘等骨頭突出部位，若兒童受傷處在腿、手內側，就可高度懷疑受虐；至於嬰兒搖晃症候群也看不出外傷，但嬰兒被快速晃動下，腦部也可能受損甚至死亡。

法務部將實施6歲以下兒童死亡檢核機制，未來6歲以下非病死的兒童，檢察機關均會進行司法相驗，除了審慎釐清死因，還須填寫死亡檢核表，裡頭將詳細記載該童的死因及相關資料，以利追查真相。

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