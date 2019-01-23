吳宗憲經紀約糾紛遭判還錢 最高法院發回更審

2019-01-23 19:39

〔記者溫于德／台北報導〕主持天王吳宗憲遭蔡姓經紀人指控，吳雖於2011年簽約由他擔任在中國的全約經紀人3年，他隨即預付首期800萬酬勞，但吳實際上已簽約他人，經合意解約，吳返還部分款項，但仍欠570萬未還，提告請求支付。一審雖判吳勝訴免還，但高等法院改認定蔡主張有理，判吳應支付570萬元，最高法院今將全案廢棄發回高院更審。

最高法院指出，依民事訴訟法採不干涉主義，若非當事人聲明利益，不得歸之於當事人，法院因此不得審酌當事人未提出的事實與證據；但高院法官在審理本案時，自行認定雙方解約時間為2011年10月底至11月間，因此廢棄發回。

蔡男當時提告指，急需用錢的吳宗憲，2011月9月和他簽約，承諾由他擔任中國的全約經紀人，為期3年，兩人約定預付酬勞為3000萬元，數日後他支付首期800萬酬勞給吳。

但蔡男發現，吳宗憲早在2010年11月簽約曹姓經紀人，內容約定由曹擔任吳的全世界演藝事業獨家經紀人，因此認為吳欺騙他，在2011年9月底與吳合意解約後，吳仍有570萬未還，提告請求。

吳宗憲抗辯，雖然和曹男簽約，由曹擔任他的全世界演藝事業的獨家經紀人，但實際上是他向曹借款1500萬元的擔保，雙方並無意簽經紀約，曹也未替他處理任何經紀事務；吳強調，未與蔡合意解約，是因蔡未依約支付他第二期預付款200萬元，他才終止與蔡的經紀約，蔡無權要求他支付570萬元款項。

台北地院一審認為蔡男提告無理由，駁回請求；但高院二審依雙方合約等資料與證人證詞，認定吳宗憲與蔡男屬「合意解約」，2016年5月10日改判吳應支付蔡570萬元。

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