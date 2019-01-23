汽車路考扣64分還給考生及格？監考官被抓說是因為...

2019-01-23 16:33

〔記者陳慰慈／新北報導〕台北區監理所詹姓約僱人員被檢舉於汽車路考時，對6名考生放水，明知6名考生「倒車入庫」、「路邊停車」等項目都未通過，卻不實將6人路考成績登載為合格，涉犯偽造文書罪，新北地檢署考量詹男並未收受考生好處，因遭投訴過於嚴苛才放寬審查標準，予以緩起訴處分，條件是得上繳國庫10萬元。檢廉查辦時，詹男已離職。

緩起訴處分指出，汽車路考成績70分以上為合格，前年9月12日至15日間，趙姓等6位民眾到台北區監理所進行車汽車駕駛路考，詹男負責監考，明知趙姓考生「倒車入庫」左輪擦撞安全島應扣32分，「路邊停車」左後輪也壓管得扣32分，合計扣分為64分，應評為不合格，詹男卻在趙姓考生成績表填80分並蓋上職章，讓對方順利取得駕照，其他5名考生總分也都低於70分，詹男卻也都讓他們合格過關，遭人檢舉。

開庭時，詹男供稱因之前對考生太嚴格，曾被投訴，長官因此要他放寬標準，免得再被投訴，才會改變原有的審查標準；考生則說，並無行賄詹男換取路考放水，不知道為何詹男會讓他們過關，但既然主考官讓他們合格，當然就抱持僥倖心態領取駕照。

檢方勘驗監視器畫面，發現詹男對考生說：「這樣會壓線！」、「不行啊！」等語，卻未依規定扣分，讓考生過關，認定詹男偽造文書犯行，但考量其無前科，也未收受考生好處，又是家中唯一經濟來源，因此予以緩起訴處分。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/