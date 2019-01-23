清水分局防搶演練 狗界網紅「韓吉」幫忙擒搶匪

2019-01-23 13:16

〔記者張軒哲／台中報導〕農曆春節將至，今日上午10時清水分局在元大銀行沙鹿中山分行進行防搶演練，本次演練請光華所所犬「韓吉」也加入行列，首度穿著警犬背心演練的「韓吉」模樣可愛，民眾見了直呼太萌了，爭先要跟「韓吉」拍照。由於該間銀行月初才遭搶，不少民眾看到演練，誤以為又被搶了，直呼演練逼真。

此次演練由兩位警員模擬持槍歹徒，一名負責進入銀行搶劫贓款，另一名在內負責把風，分局獲報隨即佈署優勢警力進行攔截圍捕，截斷歹徒逃逸路線。「韓吉」也發揮一日警犬的專業，一路跟隨著派出所員警到場，並隨員警追著歹徒不放，由於整個演練過程太過逼真，模擬實際上銬、搜身逮捕過程，一旁觀看的民眾對警方專業的演練讚譽有加。

清水警方呼籲，農曆春節將至，民眾存領大量現金時，應結伴同行。若不幸遇到搶案，應冷靜記住歹徒容貌等特徵、逃離方向和交通工具車號等資訊，提供警方追查並立即報警啟動攔截圍捕機制。此次演練也充分展現了警民合作，平時提高警覺，發現有犯罪之人應即時聯繫警方到場，以確保民眾生命、財產安全。

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