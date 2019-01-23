貴婦奈奈涉詐10億 北檢首開專案會議追查共犯

2019-01-23 11:39

〔記者黃捷／台北報導〕網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）與丈夫黃博健、公公黃立雄3人，遭控捲款10億元後潛逃加拿大，台北地檢署昨（22日）下午首度召開專案會議，研議與警、調組成專案小組，全面清查金流，若發覺有其他共犯，將分案擴大追查。

貴婦奈奈3人創立「杏立博全」醫美診所，去年11月突然歇業，多名被害人發現資金要不回來，紛紛提告詐欺，但檢調介入後發現，貴婦奈奈與黃博健於去年11月30日飛往美國舊金山，黃立雄更早於同年月13日就飛往加拿大多倫多。

因北檢傳喚3人未到，今年1月8日發布通緝，時效25年，至2043年止，調查局也將3人列為外逃追緝要犯，若民眾提供有效情資，依規定3人落網後，將可領取最高75萬元獎金。

據了解，因搜索查扣的帳務資料量大複雜，恐還有其他共犯，北檢檢察長刑泰釗昨召集主任檢察官黃珮瑜、檢察官游明慧，首度召開專案會議，研議將與調查局、刑事局等單位組成專案小組，全面清查金流資料。

此外，北檢也擬製英文、法文2種版本的司法互助請求書，以及貴婦奈奈3人的通緝書，送交法務部國際及兩岸法律司，希望能由外交部正式向加國司法單位請求司法互助，協助緝捕3人歸案。

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