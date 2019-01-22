網路簽賭不算賭博又一例！ 基檢：建議修法解決爭議

2019-01-22 16:11

〔記者林嘉東／基隆報導〕網路簽賭不算賭博又一例！基隆地檢署認定，網路簽賭屬「封閉」、「隱密」的空間，並非「公共場所」，不構成賭博罪，建議修法解決爭議。

基隆市陳姓、褚姓、張姓、黃姓與趙姓等5人在住處上網，向「九州娛樂城」賭博網站，申請帳戶、密碼加入成為會員後，多次上網賭撲克牌、百家樂，105年11月起陸續被警方查獲後依賭博罪嫌送辦。

基隆檢方認為，網路簽賭透過電腦連線上線至「九州娛樂城」的賭博方式及內容具有一定的封閉性，僅與對賭之人私下聯繫，其他民眾無從知悉2人如何對賭，他人也無從得知簽注內容，形同一個封閉、隱匿的空間，並非「公共場所」、或「公眾得出入之場所賭博財物」，因此不構成賭博罪，處分陳等5人不起訴。

檢察官另援引最高法院判決建議修法的判例指出，科技進步衍生的新興賭博行為，若認為可責性不亞於刑法賭博罪，有處罰之必要，應循立法途徑修法明定，杜絕爭議，符合罪刑法定原則。

處分書指出，以現今科技進步，電話、傳真或網路都可做為賭博工具。開設投注簽賭網站供他人透過網路連線下注，網站仍屬賭博場所。

唯刑法賭博罪是以「在公共場所或公眾得以出入之場所」為要件，網路賭博究竟該論處賭博罪或社會秩序維護法，還得看個案認定。

本案，網路賭博是透過私下設定帳號密碼，再連線上網賭博，具有一定的封閉性，不能論以賭博罪，但恐涉犯社會秩序維護法。

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