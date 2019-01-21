道士有「跪拜的職業特殊需要」需復健較久 法官認同再判勝訴

2019-01-21 11:01

〔記者楊國文／台北報導〕新北市廖姓騎士因違規搶先左轉，與游姓道士的機車發生擦撞，致游男右脛骨骨折，不僅打石膏休養約3個月，還因道士工作須跪著誦經，另再復健達3個月，共求償包括6個月工作損失40萬元在內的52萬9千元，但廖男質疑復健期過長，是否有必要性，高等法院認定游男因擔任道士有「進行跪拜的職業特殊需要」，復健有必要性，應賠償6個月的工作損失，判廖男應賠52萬9千元確定。

判決指出，廖男違規搶先左轉釀禍，造成游男右脛骨骨折、右腰瘀傷，致游男住院手術、復健，向廖男求償，包括6個月工作損失40萬5千元、精神慰撫金12萬、醫費、機車修理等費用，共52萬9千多元。

廖男質疑游男求償金額過高，依醫院診斷內容，廖男只須靜養3個月，且一般骨折病人石膏固定約需6至8週，游男不應求償6個月的工作損失。

不過，禮儀公司劉姓負責人出庭證稱，游男擔任道士每一場法事領4500元，每個月平均15、16場，7月份普渡法事較多，而道士的工作是誦經超渡亡魂，需要誦經和吹嗩吶，而每一場法事誦經時，道士還需要輪流跪著誦經，游男車禍受傷上石膏，或用枴杖行走，是無法做法事工作。

高院指出，游男於2017年6月發生車禍，雖出院、拆除石膏，仍需仰賴枴杖行走，膝蓋也有支架，無法正常彎曲及跪拜，因此繼續到醫院復健直到2017年12月才康復，而於12月底告知禮儀公司劉姓負責人其生活起居已無問題，要再出來工作，可見得游男因「進行跪拜的職業特殊需要」，即使拆石膏，仍有復健的必要，認定游要求6個月工作損失40萬5千元合理，精神慰撫金以12萬元為適當，加上醫藥費等，共判廖男應賠償游52萬9千多元確定。

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