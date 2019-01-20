5萬誘純聊天後抬價欲上床 少女設局智取色男

2019-01-20 23:29

〔記者王俊忠／台南報導〕有性侵前科的陳姓男子以line加好友認識念高一的16歲少女小美，並以給5萬元陪聊天利誘小美答應外出見面。見面後，陳男竟提高價碼要少女陪上床，小美不答應，男方先在車內強對女方「指侵」，接著把車子開到汽車旅館，小美利用陳嫌與櫃檯人員洽談時機大聲呼救、逃離狼爪。台南地院依強制性交罪判陳嫌8年徒刑，還可上訴。

判決指出，陳男於2018年1、2月間不斷以line與小美聯繫，藉口給金錢為代價、要求小美出來見面及伴遊，小美起初拒絕，後來陳男不斷提高價碼、說願意支付5萬元換與小美見面聊天，小美才答應在同年2月22日晚間10點許見面。

當晚10點半許，陳男開車到台南市北區開元路與南園街口，待小美坐進陳男車子後座，陳男說可給10萬元，只要小美陪他10分鐘，後來又不斷提高價碼到20萬元、30萬元，希望能與小美上床「做愛做的事」，小美拒絕、強調只能純聊天，不能上床。

陳男見無法說服小美、即把車子開到北區力行公園路邊停車，陳男爬到後座，強脫女方的長褲與內褲、並抬高女方雙腿，欲對小美「硬上」，但小美不斷反抗、掙扎，陳男始終無法順利進入、轉而用手指對女方下體「指侵」。

小美假意配合說要上廁所、且她的第1次要到旅館，說服陳男把車子開到永康區1家汽車旅館，小美趁著陳男搖下車窗與櫃檯人員洽談時突然大聲呼救，這名色男情急下把車開進旅館內、開門讓小美下車，隨即驅車逃離汽車旅館。小美不甘受辱，報警查辦陳男。

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