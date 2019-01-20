都說「不要」還硬來4次 色網友「一時失控」免入獄

2019-01-20 19:32

〔記者吳政峰／台北報導〕謝姓男子2016年與網友小婕（化名）初見面，無視小婕嚴詞拒絕，4度強行猥褻及指侵得逞，高等法院認為謝男是一時難以控制情慾才犯案，事後也與被害人達成和解，無前科又有悔意，遂引用「刑法」59條的犯罪情狀尚可憫恕予以減刑，依強制性交罪判刑2年，緩刑4年，免入獄。

謝男與小婕結識首日，就相約新北市一處公園見面，凌晨四下無人，謝男起了色心，大膽湊過去強吻揉胸，小婕嚇到彈開，表示無意和他發生任何關係，並以「遭蚊子叮咬」為由企圖脫身，謝男則回「可以理解」，兩人一同離開公園。

途中，謝男再度凍未條，突然撲上去，把她壓在路邊卡車邊，強行把手伸入衣服內襲胸，遭到小婕頑強抵抗才罷手；此時，小婕已察覺危險，要求自行返家，但謝男不放棄，伴隨身旁不斷溝通，經過停車處，謝男竟試圖強押她上車，幸好小婕猛力掙脫，未讓他得逞。

沒想到謝男還是不放棄，堅持要陪小婕走路回家，到了家門口，謝男發狂似地硬解開她的短褲，予以指侵，並舔吻其胸部，造成小婕陰唇繫帶擦傷，上背也因極力抵抗而挫傷，直到謝男喘氣歇息，小婕才趁隙逃回家，在友人鼓勵下報案。

高院認為，謝男短時間犯下多次猥褻與性侵，各行為獨立性薄弱，應被視為同一行為的接續實行，而強制猥褻罪較輕，罪責被較重的強制性交罪吸收，所以應僅以強制性交一罪論罪。

高院指出，強制性交罪本刑3年以上10年以下，但謝男無前科、犯後坦承有悔意、與被害人和解，考量他只是一時難以控制情慾而犯罪，若依法定刑裁判恐不符合比例原則，因此特別引用情堪憫恕條款減刑，再宣告緩刑，惟若謝男沒有按照和解條件賠償，得撤銷緩刑。

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