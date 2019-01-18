111刀弒父死囚北所自縊 家屬不諒解遺體相驗未到場

2019-01-18 20:53

〔記者陳慰慈／新北報導〕模彷南韓電影「朋友」中旋轉刀鋒的殺人手法，狠砍父親111刀致死的陳昱安，2013年被判死刑定讞，關押在台北看守所等待槍決伏法，今天上午近7時許被發現在台北看守所以橡皮筋自縊身亡，被問到自殺原因？台北看守所副所長黃正勇認為，陳姓受刑人在北所關押9年，表現無異狀，也未留下遺書，可能因是死刑犯，心情或多或少受到影響，上午北所已聯絡家屬，家屬也沒做意見表示，檢察官下午相驗，家屬也沒未到場，若最後家屬仍不願出面認領遺體，北所將協助辦理後事。

黃正勇說，今天上午執勤人員早點名，發現陳姓受刑人無法起身，立刻打開舍房門查看，發現他用橡皮筋自縊，發生當下執勤同仁還有衛生科醫療人員立即處理協助搶救，當下也緊急通報119送往亞東醫院搶救，事後調閲監視器，發現陳姓受刑人在凌晨1點41分躲在棉被內用橡皮筋套頸，再蓋住棉被睡覺，因此值勤人員與室友都未察覺異狀。

至於橡皮筋的來源？黃正勇說，收容人平常可以抽菸，橡皮筋是綁住點菸器，方便受刑人點菸時可以拉出拿到點菸器，陳姓受刑人可能找機會偷偷收集橡皮筋，而橡皮筋在所內不算違禁品，被問到「日後是否會改以別的方式提供點菸器，避免意外再度發生？」黃正勇說，會去檢討，但仍會考量收容人生活的便利性，擬出一個最適當的方式。

黃正勇表示，陳姓受刑人未留下遺書，平日都有定期安排志工還有宗教教誨，跟教誨師予以輔導，均未發現異狀，假使情緒低落都會轉介給心理醫師或志工輔導，入所期間只有朋友來看他，近期家屬都沒有來看過。

29歲的陳男常向父母要錢花用，被父親趕出家門後，竟持生魚片刀埋伏突襲，狂刺111刀殺害父親，陳父死狀悽慘、不忍卒睹，陳男犯案毫無悔悟之心，還揚言對家人不利，陳母也寫信盼法官判兒死刑，避免兒子出獄後「對家人大開殺戒，造成家族血流成河」，此外，陳母2011年初也對兒子提出「確認繼承權不存在」民事訴訟，獲判勝訴確定。

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