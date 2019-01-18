丁守中聲請驗票 台北市民埋單197萬

2019-01-18 19:22

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中落選後，提起「選舉無效」訴訟，台北地方法院今天下午再度開庭，雙方就中選會投票當日所發新聞稿有激烈爭辯，丁守中的律師直言，若中選會連決定發文人是誰都不知情，就讓全國公民評斷。另據悉，本次重新計票總計耗費台北市政府625萬餘元，扣除丁守中被沒入的428萬保證金後，其餘197萬餘元由台北市民埋單。

法官今天也說，本案未來將傳5位證人作證，以釐清投開票過程。

開庭時，丁守中委任律師要求台北市選委會應提供各投開票製作的正本「投開票所報告表」，原因在於，依丁陣營目前所持版本，資料有殘缺，必須看正本確認；律師王寶蒞也說，就丁陣營列舉出來的選舉瑕疵有11項，很難保證不會發生作票或其他影響選舉的情況。

4點前到可投票 丁營質疑：誰決定發新聞稿

丁營律師同時質疑，中選會投票日下午所發出「4點以前抵達投票所仍可投票」的新聞稿，由誰決定發出？因為已違反選罷法相關規定。中選會代表回稱依法辦理、尊重法官決定等語後，律師直言，若中選會連決定發出新聞稿的人是誰都不知情、提不出來，就請全國公民來評斷，且若是隨主委的意志發出，那國家法治何在？

法官接著諭知准許丁陣營聲請傳喚的3位證人，包括向丁陣營告知的翁姓開票所主任委員，選舉當日即便有警員在場，仍有選民不斷插隊；吳姓民眾則說，下午3點45分報到後，於4點55分才號碼牌，而且後來未清點或回收號碼牌；呂男同樣反映有人插隊。

至於台北市選委會，也獲法官准許傳喚北投區開票所葉姓主任管理員、士林區吳姓主任管理員。

丁辦發言人批 中選會出庭職員顢頇、卸責

至於今天也到場旁聽的丁辦發言人詹為元，庭後直批代表中選會出庭的律師與職員顢頇、官僚甚至有點卸責，原因在於，丁守中之所會想知道選舉當天由誰決定發出新聞稿，是單純想知道誰決定發出，畢竟市民有知的權利，而且與丁陣營日後攻防有關聯，但中選會卻推託其詞，不是一個主管機關應該有的態度。

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