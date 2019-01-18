義大放射師襲胸女病患 判刑6個月

2019-01-18 16:35

〔記者蔡清華、黃佳琳／高雄報導〕高雄市義大醫院謝姓放射師，3年前為女患者照腳部X光時，藉機觸摸女子胸部，女病患事後向父親泣訴遭襲胸，向警方提告性騷，謝姓放射師被依違反性騷擾防治法起訴，橋頭地方法院判謝6個月徒刑，得易科罰金，被害女子家屬批評醫院，案發後仍讓謝持續執業，還請律師為其辯護，對判決結果仍表不滿，將會上訴。

義大醫院說，這名放射師任職十多年，一向素行良好，表現正常，對於法院判決結果，同仁皆表震驚，待收到判決書後，將依據法院認定之事實，立即召開人事評議委員會討論後續懲處事宜。

院方也說，義大醫院一向對員工管理極為嚴格，事發後已加強管理，避免再發生爭議問題。

2016年4月8日上午，義大醫院謝姓放射師為一名女子照腳部X光，被控先以雙手托住女子腋下向上拉起，藉機觸碰胸部，接著在換角度拍攝時，將雙手伸進女子手術衣領口觸摸胸部上緣約5秒。

拍攝結束後，謝姓放射師又將雙手伸進女子的領口，從女子胸部下方外緣往上托起，襲胸約5至7秒鐘。女子因腳部受傷，剛動完手術全身無力，無法反抗，事後向父親泣訴被襲胸的過程。

謝姓放射師辯稱，一開始以為女子是做人工血管病患，要拍攝胸部X光，為了要調整女子躺的位置，才會碰到她靠近腋下的地方，堅稱沒有將手伸入女子衣領內。

法院審理期間，謝曾試圖與被害人談和解，但不被接受。

法院審理時訊問醫院其他放射師了解拍攝流程，認為放射師應先確認拍攝範圍，即使是拍攝胸部X光，放射師通常都不會碰觸病人乳房，認定謝已超越放射師調整病患的尺度，判他6個月徒刑，得易科18萬罰金。

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