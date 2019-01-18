119消防節前夕 北市消防局緬懷殉職先烈

2019-01-18 14:51

［記者陳恩惠／台北報導］一年一度119消防節又將到來，台北市消防局除了舉辦表揚及慶祝活動外，為感念歷年殉職先烈，精神長存，特別在過節前夕，辦理一項別具意義的紀念活動，今天上午10時由局長吳俊鴻率副局長、主任秘書及科室中心主管、大隊長等幹部前往內湖「防災科學教育館因公殉職專區」，向歷年在災害搶救中英勇殉職的消防先烈們獻花致敬，代表消防局所有同仁對於烈火英雄捨身救人，表達由衷緬懷感念之意。

消防局說，位於北市內湖區成功路及民權東路口的「防災科學教育館」10樓的「消防博物館」內，設有紀念因公殉職同仁「英雄館」專區，目前存放歷年因公殉職警消11人、義消7人、替代役男1人的紀念牌。

消防局說，歷年因公殉職警、義消先烈中，小隊長曾光榮在1966年1月19日搶救中華路新生戲院火警，因為冒險救助受困民眾，英勇殉職；隊員余光榆於1988年10月13日冒險搶救松山區健康路文化城理容院地下室火警，遭突發閃燃灼傷殉職。

另，義消幹事高龍雄、小隊長高文龍兄弟，1989年8月3日搶救峨眉街今日百貨公司火警，高氏兄弟冒險進入搶救，突遭電扶梯燒熔崩塌重創，英勇殉職；隊員熊重華1991年12月8日搶救中山區中山北路海霸王餐廳火警，冒險深入地下室奮勇搶救，遭突發爆燃灼傷，英勇殉職。

隊員吳靜文、孟仲虎、張志世等3人，則於1992年8月28日搶救中正區漢口街六福大樓火警，冒險搶救受困民眾，遭突發爆燃灼傷，英勇殉職；分隊長方俊宏於2014年3月27日搶救中正區仁愛路2段72號之9地下室火警，冒險深入搶救，遭突發爆燃灼傷，英勇殉職。

至於去年10月15日上午，擁有25年資歷的台北市消防局光明分隊小隊長李耀文，駕駛消防水箱車行經北投大度路一段時，疑車輛故障導致李小隊長撞破擋風玻璃後甩飛倒地，遭水箱車輾斃，同列入因公殉職名單中。

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