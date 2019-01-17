虐童共犯進來了 看守所安排「資深大哥」押房嚇阻私刑

2019-01-17 23:32

〔記者王捷／台南報導〕「牛奶媽」虐童事件，17歲的李母裁定收容，而她的表姐、表姐夫及友人李嘉偉裁定收押，李女的表姐夫、李嘉偉要進看守所前，虐童案早已傳進看守所，讓部分被告磨拳等待，等著2人進來在所內「再開一次庭」逼問事情真相，看守所擔心衍生暴力事件，特別將2人與另外2名「資深大哥」同房當保護傘，看守所坦承此事，但不能透露也不能採訪2名資深被告。

牛奶媽李女與友人、表姐、表姐夫涉嫌將1歲半的女童打死，引起全國關注，因此在3名成年共犯還沒羈押時，看守所內就傳出，希望3名共犯能被羈押，如此就有機會好好教訓一下虐童的表姐夫與李嘉偉。

甚至有被告說，等2名共犯進來，幾個人已經準備好「再開一次庭」，要逼2名共犯承認自己的錯，還有釐清事情的真相，「法庭」上的職務已經分配好了，但是這次可沒有律師能幫忙。

看守所得知虐童共犯會引起騷動，擔心所內發生暴動，將表姐夫與李嘉偉與2名羈押較久、比較有聲望的「大哥級」被告關在同房，希望能嚇阻私刑。

針對這個說法，看守所也坦承，17日一早的確已將2人安排到適合的房舍，但2人不是特例，每位遭羈押的被告在分房、下工廠時，都會注意人際關係，避免衍生暴力行為，台南看守所有大房與小房，大房最多關8人，如果真的仇家比較多，就會關進小房，該所很重視被告間互動，跟電影演的不一樣。

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