早知如此何必當初！男子拒絕酒測還襲警

2019-01-17 11:45

［記者楊政郡／台中報導］62歲李男騎機車未戴安全帽，被員警攔檢卻加速逃逸，且很迅速的單手戴上安全帽，2個街口後還是被攔下，卻滿身酒氣，一再阻擋酒測，還攻擊員警，咬傷26歲廖姓員警手臂，留下一個明顯齒痕，員警告知其已妨礙公務後，乖乖接受酒測，酒測值0.42 MG/L，又觸犯公共危險罪，罪加一等。

市警三分局廖姓警員，今年元月10日下午見民眾騎乘機車未戴安全帽欲上前盤查，李男（62歲）卻騎車加速，且矯健的秒將安全帽帶上，數個路口後員警還是將他攔下，李民心虛的說：「我只是沒有帶安全帽阿…」。

可是對談中李男渾身酒氣，廖警問他：「是不是有喝酒?」，李男失口否認，用簡易型感知棒測試，顯示確實有喝酒

李男又辯稱：「只是中午跟朋友吃燒酒雞而已，不是喝酒，方便一下啦～」，廖警請他配合酒測，也可以拒測，李男卻大動肝火，用台語嗆聲：「有需要這樣、隨便你啦！」然後急欲離去，警方告知：「你不可以走喔，你要拒測還是要測？」

李男怒嗆：「為什麼我不能走？我問你啊？為什麼我不能走？我海龍的你以為我怕你甚麼？」接著上前攻擊員警，致其胸部受傷，還咬了26歲鮮肉警一口！不過廖員也不簡單，跆拳道2段，市警局柔道隊成員，幾秒就輕鬆將其反壓制並告知行為已經妨礙公務。

員警告知已妨礙公務後，李男態度有所轉變，願意接受酒測，酒測值0.42 MG/L已觸犯公共危險罪，移送法辦並提告妨害公務及傷害等罪。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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