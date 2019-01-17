五星級托嬰中心傳虐童！ 2歲童瘀青紅腫被綁椅

2019-01-17 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕虐童事件頻傳，台中南屯一間號稱五星級的托嬰中心，竟將2歲女童綁在椅子上長達2到3個小時，女童身上還有瘀情紅腫，且施暴教師目前仍在任教，目前家長已經聯繫律師，不排除對園方提告。

2歲女童紅腫瘀青被綁椅 施暴教師仍任教

綜合媒體報導，台中一名林姓家長表示，自己將小孩送到台中市南屯區文心南三路的「大樹貝托嬰中心」，每個月都得繳2萬多元。去年10月31日提早下班去接女兒時，竟目擊自己的女兒被綁在椅子上，身上還出現瘀青跟紅腫。氣得林姓家長立刻要求調閱園方的監視錄影器，園方百般推拖，直到轄區前來關切，媽媽才看到監視器畫面。

一調閱監視器畫面，竟發現自己的女兒在哭鬧時被老師綁在椅子上，期間女童不斷向老師求援，老師完全不聞不問，時間長達2、3個小時，讓林姓家長非常憤怒。此外林姓家長也表示，當時不只自己的女兒被綁，也有另一名男童也因吵鬧而被老師綁在椅子上。

對此，園方也道歉承認疏失，承諾會嚴懲老師，但林姓家長卻發現，同批老師至今仍在托嬰中心任教，對此林姓家長已經與律師聯繫，不排除對園方提告。而網友也在爆料公社發文，稱今（17）日上午10點將於該托嬰中心門口公布影片及園方錄音，歡迎大家一起來「路過看看」這家五星級托嬰中心。

家屬稱不賠100萬就找記者 托嬰中心：超過容忍程度拒受訪

據《聯合新聞網》報導，對此指控，托嬰中心今（17）日上午發表聲明，稱家長將女童從去年10月8日至案發的31日，僅約十多天，雙方信賴關係尚未完全建立，且「該家長所述，或與事實不符，或為本中心疏漏，中心對疏漏之處，自應坦承檢討，以提供更優質的服務」。

托嬰中心聲明稿指出，該家長在去年11月初先稱，中心需賠償300萬元，後來見主張未果，又透過律師於發律師函，稱「不排除檢調機關介入調查程序逕行扣押，望貴中心三思」，又稱最低金額為100萬元，問「願意花多少錢買這塊招牌？」，並稱如果非100萬元，將找記者、或上政論節目等等。

托嬰中心表示，能理解家長護女心切的心情，但屢次以買招牌、找記者，以滿足賠償百萬元的欲望，已超過一般人容忍程度，且有恐嚇取財之虞。而對於家長的主張，中心表示尊重，也對開記者會的行為能夠諒解，但為了中心托嬰品質與其他孩童權益，謝絕採訪。

未發現虐童事實 台中市家防中心：已要求改善

台中市家防中心則表示，去年10月31日接獲投訴後立即派員稽查，並無發現所謂「被綁」、「被打」、「被虐待」事實，社工詳細檢查孩子後也確定沒有傷痕，女嬰因較好動，被限制在座位一段時間。

而社會局則表示，11月初社工、園方、家長、律師都一起看過該影片，影片看不出來園方對孩子施虐。對於其中一段孩子坐在座位的影片，園方解釋孩子是較為好動，被老師要求坐在座位上一段時間，引發家長不滿。而這起案件明顯違反兒權法第83條11款規定，已要求業者限期改善，但對已收到的業者改善意見並不滿意，希望能具體說明未來若遇到好動兒童該怎麼處理。

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