「台灣第一家」賣毒椒盬 創辦人子女二審加重刑期、沒收1.1億

2019-01-16 12:38

〔記者楊國文／台北報導〕「台灣第一家」有限公司，被查出將砷含量超標的工業用碳酸鎂摻入胡椒粉、椒鹽粉等產品出售給超市、雜貨店，並供旗下「台灣第一家鹽酥雞」店面使用，一審依違反食安法的「食品添加物有毒而加工罪」，輕判創辦人陳廷智之子、總經理陳星佑2年徒刑，陳廷智長女即副總陳鏡如1年，僅沒收1588萬犯罪所得；高等法院則痛斥陳星佑、陳鏡如兩人犯罪近兩年，無悔意，加重分別改判為2年半、2年，並將銷售額1億1595萬元均視為犯罪所得須沒收，陳廷智仍無罪。可上訴。

判決指出，陳廷智2001年間就已將經營權交給子女，未實際管事，只將胡椒粉配方傳給兒子陳星佑，兒子掌握產品生產業務、長女陳鏡如負責財務及會計事務。

2007年間，陳星佑得知碳酸鎂可避免胡椒粉受潮，一公斤食用碳酸鎂約220元、工業用碳酸鎂約46至53元，成本有3到4倍落差，於是向純佳公司購買允成化工生產的「允成鹽基性碳酸鎂A-102碳酸鎂」，貨品上明明註明「For Industrial Use Only（僅限工業使用）」，仍然添加。

2014年食安法修法後，陳星佑仍以1比20比例，把工業用碳酸鎂加入胡椒粉、椒鹽粉等產品出售給超市、雜貨店，另供旗下「台灣第一家鹽酥雞」店面使用。

新北市政府衛生局將查扣的碳酸鎂送驗，發現砷含量達「7.69ppm、7.83ppm」超過4ppm標準，屬有毒食品添加物。新北檢方起訴認定，台灣第一家不法所得達1億多元，但新北地院認定有落差，從食安法2014年修法後算起，共1588萬餘元。高等法院則認定，陳星佑、陳鏡如犯罪時間近兩年，所販售椒盬粉等16項食品總售額高達1億1595萬多元都是犯罪所得，因此均須沒收，或追徵。

消基會指出，長期食用工業用碳酸鎂恐會傷肝、腎。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/