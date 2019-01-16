肉圓沒加辣兒子被爆打 肉圓媽泣不成聲怨警不夠積極

2019-01-16 11:44

〔記者陳慰慈、王定傳／新北報導〕42歲林姓男子因10歲兒子買回來的肉圓「沒加辣」，氣憤之下拿啤酒罐掌摑兒子、鎖喉40歲妻子，施暴影片曝光引起全民公憤，為脫離這段暴力婚姻，林妻今天上午10時許至新北地院遞狀訴請離婚爭取扶養權，並至新北地檢署補充林男涉嫌家暴傷害的相關事證。林妻受訪時數度哭到泣不成聲，除希望警方能積極處理家暴案，也希望司法更正視家暴問題，讓人民能相信司法。

林妻表示：「謝謝大家給我們的鼓勵，我們都有收到，但我真的不希望大家因為我們受到傷害，我也希望藉著我們的事件，讓司法更正視這樣的狀況，讓所有遇到這樣遭遇的人也可以相信司法，願意勇敢站出來，希望藉著我們的例子也幫助他們走出來，為了我的孩子，我希望我們未來可以走出自己的生活。」

被問到家暴當天狀況？林妻難過地流淚哽咽說不出話，委由律師陳振瑋代答，陳振瑋指出，「家暴發生在1月12日晚上，但警方就家暴案處理過程，我們認為是有點延宕，只有請媽媽去驗傷，但驗傷的相關程序及步驟，並沒有告訴媽媽怎麼做，一直到隔天上了新聞，13日派出所才來找媽媽硬要做筆錄，媽媽先前並沒有拒絕做筆錄，甚至先前報案時在派出所等待多時，但員警一直就說什麼程序沒處理好 ，甚至報案之後，媽媽提出傷害告訴後，警方也沒開立報案三聯單，我們認為派出所應加強家暴案防制並更積極處理，才能預防家暴的發生。」

媒體再追問，「林男在私下有道歉嗎？」律師陳振瑋則再度代回，林男只有透過媒體道歉，私下並沒有跟媽媽道歉。

林妻聲明全文如下：

2019.01.16聲明稿

【感謝大眾關心，但我們並不樂見私刑】

首先，非常感謝所有關心我們母子的網民，各界的溫暖，我們都收到了。一開始會將影片PO網，我們只是希望能獲得司法與公權力的重視，但我們並不樂見私刑的發生，事情發展至今我們始料未及，畢竟身為母親，我不希望讓兒子覺得暴力能夠解決問題。訴諸網路的原意本只希望法治單位不要輕忽，從未想過將家中其他私事狀況公開，但如今各種謠言逐漸造成二度傷害，我才決定出面做一次性地說明。

【結婚12年，我看到新聞才知道丈夫薪水是13萬】

剛開始先生在家族企業上班的的收入是3、4萬，當時我在醫院護理工作有收入，所以足以支應生活。雖然夫家多次表示希望我不要工作在家帶孩子，但我希望能保有這份工作的熱忱，下班後也都親自帶小孩。直到婚後2年我罹甲狀腺癌，手術、治療後，於是接受家人的建議全心在家相夫教子。後來先生的薪資調高為7萬，我們夫妻說好，每月的7萬都是用固定家用現金，支應生活所有開銷，包括家用、學費、保險及其他所有雜支，包含丈夫娛樂及喝酒的費用也都是從這7萬支出。平時會留下部分現金使用，部分放入固定帳戶，支應家中其他，這個帳戶是單獨的，和我個人的存款也是分開的。甚至2016年家裡需要裝潢翻修，也是我從過去護理工作存下來的錢支付的。有報導誤導大眾「每月給我7萬私用」，是不實的指控！

【我起初曾經通報，但錯在婦人之仁】

爸爸每次施暴後就會有一段時間對孩子很好，平時對我們也很溫柔，讓我們覺得還有希望，基於我真的狠不下心撕裂孩子與先生的情感，且希望維持一個完整的家庭，所以決定再為婚姻做努力，並多次和丈夫溝通想一起去做心理諮詢及治療，但終因丈夫不同意而未就醫，這是我犯的第一個錯，未能及時狠下心來結束它，抱持了錯誤的期待。

【半年的和平，讓我卸下心防】

2017年10月，先生持鐵棍對孩子施暴後，我開始萌生必須獨力的念頭，所以我開始找尋各種進修管道，想辦法讓自己能獨力養家。因2017年10月的鐵棍棒打兒子後，先生有半年的時間都未再施暴，而我內心也感到踏實、萌生信任感，覺得一切都有了好轉。

於此同時，我的進修課程也開始有許多出國進修、考察的機會，這也是我12年來第一次有機會為自己和兒子做積極的準備，一開始先生曾反對，但是經過充分溝通後，先生和兒子也很支持，我才放心出國進修，而進修的花費，也都是用我過去工作的存款，那7萬元，我分毫未曾挪用於進修。

【我不是完美的母親，大家可以檢討我，但現在我只想保護孩子】

這12年來，我犯了很多錯，我錯在識人未清，錯在未能一開始就狠下心，錯在一時的信任，錯在還想再賭一次所謂完整的家庭。但如今我醒了，我不想再賭，我只希望帶著兒子在安全的環境中成長。這次事件的發展我始料未及，也希望事件對孩子的傷害到此為止，今天過後，未來我們將不再對外做任何發言，一切交給司法處置。

【希望社會關注家暴，也期許所有受害者不要隱忍】

最後希望藉由這次的事件，能讓社會正視在家暴中，所有受暴者的困境，無論從經濟上、資源上、資訊上及法律上的匱乏與無助，也由衷希望所有面臨家暴的朋友能夠勇敢保護自己和家人。

非常感謝各界所有的鼓勵與建議，讓我更堅定自己應該要好好面對所有的挑戰。再次感謝大家！

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