「臉書調不到資料」 男控警推拖不受理恐嚇報案

2019-01-16 00:28

〔記者王捷／台南報導〕販賣燻茶鵝的劉姓男子，指控因招牌商標問題，在臉書與同行郭男口角，還遭郭男恐嚇，劉男70多歲的父親向警方求助，沒想到警方推稱「告不成」，讓劉父打退堂鼓，劉男親自跑了警所一趟，警方以「臉書調不到資料」二度搓案，讓劉男氣炸，直到他跑了10多公里到第二間警所，警方才受理。警分局澄清，這是因為臉書是假帳號，市警局則回應，會進行內部檢討。

劉男接下父親的招牌賣燻茶鵝，但熟客向劉男詢問，在另一間市場看到「分店」賣甘蔗雞，還開放加盟，劉男強烈否認，向熟客解釋，他經營的燻茶鵝，從他父親手上接下來已經19年了，有申請招牌商標，僅此一家沒有分店。

劉男好奇到市場查看，果真發現攤販打著類似招牌賣甘蔗雞，劉男用臉書一查，發現甘蔗雞是郭男開的，由於招牌、產品類似，郭男立刻在臉書上與郭男理論，希望郭男能改名，但是郭男不但拒絕改名，還嗆劉男要到燻茶鵝店附近找他，他都不怕死了，還怕關嗎。

劉父得知後很害怕，到警所對郭男提告違反商標法與恐嚇，但是警員跟劉父說這個告不成，就沒有下文。劉男看到父親打退堂鼓，親自跑了一趟派出所，但所長卻以「臉書是美國公司資料調不到」為由，二度搓案。

最後劉男跑了10多公里，到了其他警所報案，警方才受理他報案。劉男說，臉書調不到資料這個理由他沒辦法接受，根本是欺騙民眾對警方的信任，還好他有法律常識，否則民眾有冤屈不就是被警方欺騙。

不過警分局澄清，所長是法律人而且很老實，絕對沒有吃案，而且這個也沒有刑事問題，警方有建議劉男先提告，至於問到為何最後沒有製作筆錄，警分局表示還要調查。律師洪銘憲指出，商標法、著作權都屬於刑案，警方應該依法受理。

市警局則指出，沒有重大刑案警方很難調閱臉書資料，但即使調不到資料，仍有許多偵查方式，也應該受理民眾報案，會再做內部檢討。

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