夜襲虐死女童姨丈家 鄉民正義獲不起訴

2019-01-15 19:22

〔記者陳冠備／彰化報導〕鄉民正義無罪？彰化田尾去年5月23日發生一名林姓女童遭楊姓姨丈虐死，引起社會公憤，隔天晚間有民眾揪眾前往女童姨丈家灑冥紙、砸家具，恐嚇楊母，也有人透過臉書直播來「抓人」，最後更聚集300人包圍當地警局放鞭炮抗議，引起震撼，但鄉民的私法正義遭警方以無故侵入住宅、毀損、煽惑他人犯罪等罪嫌移送地檢署偵辦，檢方今日偵結，毀損等部分，黃男等人已與對方和解，邱男直播煽惑犯罪部分，檢方認為罪證不足，全案不起訴。

近來社會發生多起兒童遭虐事件，令網路民眾義憤填膺，日前一名新北市父親因兒子買肉圓沒加辣，就動手打人，家暴影片流出立刻遭民眾上門教訓，鄉民正義令人大快人心，但行為其實已經觸法。

不起訴處分書指出，黃（29歲）、蔡（24歲）、吳姓（20歲）男子從新聞媒體得知5歲林姓女童遭虐死，群起激憤，去年5月24日晚間8點20分無故侵入楊男住處，分持球棒棍毀損楊男住家玻璃與門窗等，邱男（28歲）、張男（31歲）使用手機於個人臉書直播過程，邱男臉書標題還寫著「交保？集合集合，出發抓人…」。

黃、蔡、吳3人日後金錢賠償房屋損失部分，楊男母親也撤回侵入住宅與毀損告訴，楊母對張男直播行為也不打算提告，而邱男辯稱，抵達現場已聚眾多人，金紙散落一地，場面混亂，檢方偵查認為，邱男臉書直播難認有教唆他人犯罪之實，僅能認為是對社會重大案件的觀點的情緒回應，因此犯罪嫌疑不足，給予不起訴處分。

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