找到了！婦人爬山失蹤2天 被目擊赤裸走入深山...

2019-01-15 13:11

〔記者陳冠備／彰化報導〕找到了！63歲湯姓女子，13日早上與家人前往田中鎮中南路鼓山寺運動爬山，患有失智症狀的她，不小心與家人走失，家屬遍尋不著立刻報警協尋，警方調閱路口監視器，並擴大警、消、當地熱心人士協尋2日未果，今早8點40分，兩位登山民眾在田中長青步道發現一女子全身赤裸，語無倫次舉止怪異，還要往深山走去，趕緊報警，警方到場確認為失蹤的湯女，湯女多日未進食，加上有失溫現象，立刻送往田中仁和醫院急救，目前已無大礙。

警方表示，13日早上8點，湯女與陳姓丈夫前往田中登山步道爬山時與家人走散，調閱監視器，湯女8點21分出現在中南路、8點58分出現在員集路與復興路口，之後就失去蹤影，隔日晚間8點當地警、消及熱心人士集結入山尋人，直至15日凌晨2點都未找到，因山區步道擴及田中鎮及社頭鄉，且岔路多，加上入夜山區無照明只能先暫停，待6點30分再集結搜山。

警消擴大搜索 被登山民眾發現

今早8點40分獲報，楊姓、余姓民眾在田中鎮長青步道發現一名女子全身赤裸，徒步要往太平坑深山走進去，在附近搜尋警消立即趕赴，經確認該名女子為失蹤多日的湯女，湯女因多天未進食，身體多處被蚊子叮咬，腳有擦傷，也有脫水的現象，消防人員進行簡單救護後，立刻由救護車送往田中仁和醫院急救。

警方：失智女子失去判斷力 才脫掉衣服

內安派出所所長沈煌昌表示，湯女先生與兒子也是警察，湯女假日陪退休先生回田尾老家走走，13日到田中爬山卻不慎走失，據現場消防人員表示，人在失溫前身體會發熱，湯女由於失智，失去判斷力，才會把衣服脫掉，幸好人平安被尋獲。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/