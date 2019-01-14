《比悲傷更悲傷的故事》真實上演！ 毒販看完電影就被逮

2019-01-14 16:28

〔記者王俊忠／台南報導〕電影《比悲傷更悲傷的故事》是目前賣座國片，讓許多人淚崩到堅持要2、3刷，台南有1名毒品通緝犯敵不過電影賣座口碑，到電影院朝聖，沒想到步出影院時竟上演《比悲傷更悲傷的故事》。

南市警三分局土城派出所員警日前接獲線報指吳姓毒品通緝犯平日以販毒為業，出沒在台南市區。吳嫌行蹤極為狡詐，不斷更換交通工具與住居所，逃避警方追緝。但仍難逃警方法眼，他一切行蹤都在警方掌握中，昨（13）日被警方以優勢警力逮捕。

土城派出所員警於13日得知吳嫌將到南市中西區看電影，為免打草驚蛇，在影院外耐心等候，直至電影播映結束，趁吳嫌步出影廳沒有防備心時，警方上前表明身分，沒想到吳嫌全力反抗、還有攻擊員警的行為，最後被警方以優勢警力及噴灑辣椒水逮捕。

警方在吳嫌口袋搜出注射針筒1支及電影《比悲傷更悲傷的故事》票根。被通緝的吳嫌因被警方逮捕，今年農曆春節無法在家過年團圓，自身上演了《比悲傷更悲傷的故事》！吳嫌還在返回派出所途中、嘴裡不斷碎念：「有夠衰，忍1年沒有跟女朋友出門看電影，居然看個電影就被警察抓！」。

南市警三分局長呂世明表示，毒品害人害己，一旦沾染即遭毒害，所造成傷害不可預期，絕不可因一時好奇染毒，呼籲民眾勿輕忽毒品危害，愛惜自己與家人，切勿以身試法。

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