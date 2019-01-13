祖孫3人靠7千補助過活 仍婉拒網紅幫助：資源留給更需的人

2019-01-13 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕一名年過7旬的阿嬤與兩名孫女，僅靠著每個月7千元的老人年金生活，網購達人「486先生」看到新聞後，霸氣表示「我來養！」不過遭到祖孫3人婉拒，回應「把資源用在更需要幫助的人身上。」

據《三立新聞》報導，78歲的阿嬤說，分別讀國中、小學將畢業的兩個孫女，媽媽在小時候就離家，自2011年爸爸過世後，就靠她每個月7千元的老人年金，3人相依為命。沒有額外的收入，只能透過阿嬤獨自種菜，盡量自給自足以節省開銷。

年紀大、行動不方便的阿嬤擔心自己出意外，怕「拖累兩個小孩子，所以我都不出門，都在家。」網購達人「486先生」看到新聞後，在臉書上詢問阿嬤的聯絡方式，表示「這三個老小，我來養，但得找得到人才行。」兒福聯盟資源發展處主任陳雅惠今（13）日回應，「詢問過阿嬤的意願，阿嬤是再次的希望我們能夠謝謝486的關心，她還是希望，資源可以用在其他更多需要幫助的人身上。」

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