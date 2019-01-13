年節買海鮮打牙祭 水產業者：開箱記得先錄影

2019-01-13 06:10

〔記者王捷／台南報導〕年節快到不少民眾會團購水產送禮或加菜，但是台南傳出一名林姓女子買了3萬元的高檔活體大閘蟹，卻收到2箱死蟹，怒告業者詐欺，但法庭上卻形成各說各話，南檢對業者做出不起訴處分。波波海鮮市集業者說，水產運送難免會有折損，消費者為了保護自己，在水產開箱時，一定要錄影存證，以免未來產生消費糾紛，在法庭上容易形成各說各話的情況。

波波海鮮市集指出，大閘蟹生命力還算強韌，只要溫度保持在7度C以下，存活率都很高，以他的經驗，在寄送大閘蟹時，要放入足夠的冷凍袋在箱內，螃蟹上還要鋪上沾水的濕布，通常溫控做好一箱只會死掉1、2隻，要一箱全死光，有點不太可能。

蟹類只要一死就不能吃了，不僅是因為口感，還因為死蟹生菌數很高，吃下肚恐怕會有危險，買家如果要避免消費糾紛，在水產開箱過程最好同時錄影，保存證據才能合理退換貨，在法庭上也有依據，否則業者也能說寄出螃蟹時是活體。

台南市主任消保官楊璿圓說，依據消保法第19條，消費者收到商品後有7天鑑賞期，不過由於購買生鮮，不在19條的保護範圍內，賣家如果不能提出證據，證明生鮮合乎冷藏運送，那麼可以究責賣家，如果買家有疑慮，可以向消保單位申訴尋求調解管道。

針對活蟹變死蟹提告詐欺一事，律師洪銘憲說，除非買家能證明賣家在寄出大閘蟹時就是死的，否則詐欺罪難以成立，不過依據民法365條，如果買家發現商品有重大瑕疵，可以請求退款或是打折。

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