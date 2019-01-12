逃逸外勞覆蓋帆布藏車斗 警攔查插翅難飛

2019-01-12 11:54

［記者陳賢義／台東報導］台東警分局執行觀宏及取締砂路車專案，攔查1部大貨車，駕駛態度消極支吾其詞，攔查警察覺蹊蹺，發現大貨車斗以黑色帆布覆蓋，布面起伏疑有人藏匿在內，掀開查看，竟是11名非法越勞，警方清查身分，其中1人趁隙竄逃，警匪追逐百公尺，逃逸外勞體力不支就逮，訊後依法移送移民署。

台東警分局規劃執行取締砂石車等專案勤務，適逢觀宏專案查緝脫逃外籍人士期間，員警也針對大型貨車及小型巴士加強盤查，在卑南鄉和平路變電所前攔查1部大貨車，駕駛受檢時消極不配合，警詢問相關年籍資料也支吾其詞，啟人疑竇。

警員薛慶祥現貨車車斗以黑色帆布覆蓋，趨前一看，發現斗篷內疑似有人躲藏的身影，打開帆布一看，赫然發現車斗上載有多名外籍人士，均無法提供相關證明文件供警方查證。

經帶往移民署台東服務站清查，11名外籍人士均來自越南，其中1名為逃逸外勞，9名逾期居留，1名持觀光護照入境非法打工，全案將依法移請移民署收容後遣返出境。台東警分局呼籲民眾勿貪求非法外勞工資便宜而雇用，如遭查獲將受罰得不償失；另也鼓勵民眾如有發現任何違法案件，立即與警方聯繫，共同維護社區治安。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/