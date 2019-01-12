警戒！澎湖首度查獲中國船載豬肉越界 將進行檢驗

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕非洲豬瘟陰霾無所不在！澎湖海巡隊今日執行威力掃蕩勤務，上午PP10038巡防艇在七美西南方，發現中國「永興8號」運搬船，由於中國船拒檢，進行強靠登檢，赫然發現船上藏有10公斤豬肉，緊急通報動植物防檢疫局趕往處理。
澎湖海巡隊調查指出，PP10038巡防艇今日上午9時15分，在澎湖七美西南方23.1海浬處，發現中國永興8號運搬船行跡可疑，經多次廣播驅離無效，遂強靠登檢「永」船並實施行政扣留，帶返馬公港隊部偵辦；經初步清查船上載有10公斤豬肉，已通報澎湖縣動植物防檢疫局協處。
由於中國為非洲豬瘟疫區，鄰近澎湖福建、廣東省都已淪陷，澎湖首次在越界中國漁船發現豬肉，引起外界極大恐慌，澎湖海巡隊除依循標準程序進行人船消毒外，查扣豬肉由防檢局人員全副武裝攜回，檢驗是否帶有非洲豬瘟病毒。
直接拋海恐漂流至岸邊 檢驗銷毀才能有效防堵
根據了解，中國運搬船員表示，豬肉是供給船員自用，至於外界質疑為何不直接海拋棄置，還帶回陸地，增添感染風險。但澎湖海巡隊表示，直接拋海若漂流至澎湖岸邊，會引發坊間更大恐慌，因此照標準程序，交由防檢局人員攜回檢驗、銷毀，才能有效防堵疫情擴散。
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