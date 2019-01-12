悍匪瞄警頭開槍幸卡彈 獲交保販毒再落網

2019-01-12 11:42

〔記者劉慶侯／台北報導〕有槍毒前科的42歲男子江志榮，去年遇警圍捕時，悍然持槍朝警頭部開槍，幸卡彈未能擊發才落網。江嫌獲交保後，又再組販毒集團，並打出「購毒加贈吸食器」，希望提升銷售網，但昨日仍被台北市刑警大隊偵四隊緝獲，起獲各類毒品，再次將他送回牢籠。

警方表示，江嫌是去年1月間在北市士林區販毒時，遇士林分局偵查隊圍捕，江嫌為求兔脫，持手槍朝逼近的刑警頭部瞄準射擊，所幸槍枝撞針過短無法擊發子彈，未造成員警傷亡，警方當擊也回擊4槍，將江嫌制伏。

不過，江嫌案經移送法辦但獲交保，隨後為籌措訴訟費用，繼續夥同共犯黃敏雄在北市大安區敦化南路一帶承租公寓做為販毒場所，被北市刑大偵四隊接獲檢舉，暗中進行跟監埋伏蒐證。

警方調查，綽號「小江」的江嫌，利用門禁森嚴的高級住宅大樓作掩護，從事販毒交易時，也祭出「購毒送吸食器」的優惠措施，初估販毒所得金額高達近百萬元。

警方昨日見時機成熟，荷槍實彈前往掃蕩，當場逮捕江、黃兩嫌，查扣海洛因10包、安非他命17包、大麻4包等毒品，電子磅秤3台、3組吸食器具。

警訊中，江嫌承認是為增加客源，親自做吸食器具贈與購毒者。警方詢後依涉嫌毒品罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

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