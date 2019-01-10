1/10 威力彩、今彩539、雙贏彩頭獎摃龜 3星彩333中342注

2019-01-10 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月10日）開獎的第108000003期威力彩、第108000009期今彩539、第108000009期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000003期威力彩中獎號碼為：「02、03、05、17、36、37，第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共33注中獎，每注可得2萬元；伍獎共191注中獎，每注可得4000元；陸獎共1146注中獎，每注可得800元；柒獎共2529注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4816注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬5014注中獎，每注可得100元；普獎共3萬4797注中獎，每注可得100元。

第108000003期38樂合彩中獎號碼為「02、03、05、17、36、37」，五合摃龜；四合共2注中獎，每注可得6萬7500元；三合42注中獎，每注可得5750元；二合共1257注中獎，每注可得750元。

第108000009期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、05、06、09、12、13、14、17、18、21」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共328注中獎，每注可得500元；肆獎共3773注獲得，每注可獲得100元。

第108000009期今彩539中獎號碼為「01、06、26、27、30」，頭獎摃龜；貳獎共135注中獎，每注可得2萬元；參獎共4895注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬8415注獲得，每注可獲得50元。

第108000009期39樂合彩中獎號碼為「01、06、26、27、30」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共45注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3063注中獎，每注可得1125元。

第108000009期3星彩中獎號碼為「333」，正彩共342注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000009期4星彩中獎號碼為「1402」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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