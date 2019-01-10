疑似感情因素 熱愛舞蹈高二生旅館燒炭亡

2019-01-10 16:21

〔記者陳薏云／台北報導〕新北中和一名16歲楊姓少年今上午10許在旅館燒炭，救護人員到場後發現他已經明顯死亡，旅館內的桌上還留著吃剩的便當，警方警方拉起封鎖線調查，據家屬透露，少年個性較陰柔，喜歡跳舞，疑似近日有感情的困擾，因此悶悶不樂，恐因如此才走上絕路。

楊男昨下午入住旅館4樓房間後，晚間有再出門購買燒炭用器具以及晚餐，隨後就未再出門，因今早未退房，房務人員上樓查看，發現有煙霧從門縫竄出，便請警方到場陪同破門，發現楊姓少年躺在床上已明顯死亡，房內桌上還遺留吃剩的便當，整間房間充斥煙味，廁所內還有燃燒中的碳。

據了解，楊男從國中時就熱愛韓國團體的舞蹈，更曾與同學一同登上政府舉辦的活動舞台熱舞，也會自稱自己是知名韓團女歌手，看似個性活潑開朗，卻疑似因為個性陰柔，近日遇到感情問題，因此悶悶不樂。

警方依規定通知鑑識人員到場採證，現場未發現有遺書，初步查看無外力入侵之跡象，通知家屬到所說明後，家屬低調表示，兒子最近疑似經歷感情問題，總是悶悶不樂，但未曾有輕生的舉動，由於家中及旅館都未留有遺書，詳細輕生原因仍待釐清。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/