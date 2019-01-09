台男載4泰女車禍地點 又見自撞翻車

2019-01-09 11:52

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市經國路與台6線路口，去年12月20日發生小客車衝撞分隔島電桿，造成駕駛及4名年輕泰國籍女子受傷送醫，其中1名泰女傷重死亡；昨天晚間，同一地點又發生小客車撞擊翻車意外，造成女駕駛受輕傷送醫。

警方調查，在新竹上班的34歲鄭姓女駕駛，昨天晚間7點許，開車返家途中，行經苗栗市台6線與經國路交岔口時，撞上中央分隔島而翻車。消防局接獲通報後派遣救護車趕往，鄭姓女駕駛已自行爬出車外，經送醫救治沒有大礙；鄭女酒測值為0。

去年12月20日深夜11點多，蔣姓男子駕駛小客車，載4名年輕泰國女子，在該路口自撞路中分隔島電桿，其中1名泰女傷勢嚴重，在加護病房一直靠維生系統維持生命，前幾天已宣告不治。昨晚同一地點又發生事故，也讓附近居民覺得「毛毛的」。

警方指出，上次泰籍女子車禍，經調查為蔣姓男子疲勞駕駛，不慎肇禍；昨天鄭女翻車，也不排除是工作疲勞，開車時精神不濟自撞。因該路口為彎道、但幅度不大，駕駛若疏於注意前方路況，便容易導致車禍事故，2起意外並無關連性，後續將請相關單位在路口加強警示號誌，避免意外再度發生。

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