1/8 今彩539頭獎開出2注！大樂透、雙贏彩頭獎均摃龜

2019-01-08 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月8日）開獎的第108000007期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬元，分別由高雄市鼓山區九如四路1530號1樓的「添好運彩券行」及台北市士林區忠義街127號1樓的「請來發投注站」開出；第108000003期大樂透及第108000007期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000003期大樂透中獎號碼為「04、19、21、28、39、43，特別號：18」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共33注中獎，每注可得6萬59元；肆獎共67注中獎，每注可得1萬9016元；伍獎共1806注中獎，每注可得2000元；陸獎共2185注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬2863注中獎，每注可得400元；普獎共3萬1274注中獎，每注可得400元。

第108000003期49樂合彩中獎號碼為「04、19、21、28、39、43」，四合共1注中獎，每注可得20萬元；三合共78注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2424注中獎，每注可得1250元。

第108000007期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、05、11、12、14、15、20、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共14注中獎，每注可得10萬元；參獎共388注中獎，每注可得500元；肆獎共4071注中獎，每注可得100元。

第108000007期今彩539中獎號碼為「06、11、13、26、37」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共185注中獎，每注可得2萬元；參獎共6127注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6047注中獎，每注可得50元。

第108000007期39樂合彩中獎號碼為「06、11、13、26、37」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共187注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5799注中獎，每注可得1125元。

第108000007期3星彩中獎號碼為「678」，正彩共75注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000007期4星彩中獎號碼為「2560」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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