高階主管涉竊36億技術賣中國 巴斯夫：將強化資訊保護系統

2019-01-07 15:26

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台積電也被波及！外商6高階主管竊36億化工技術賣中國

〔即時新聞／綜合報導〕刑事局查獲台積電供應商「巴斯夫」桃園觀音廠56歲林姓退休廠長，涉嫌挖角「巴斯夫」多位工程師，並與現任高階主管45歲黃奕霖裡應外合，涉嫌竊取製造高純度電子級氨水的技術與配方，移轉給中國，這些技術市值初估價值36億元，6名涉案主管已遭桃園地院收押，檢警正清查相關共犯。巴斯夫發表聲明，強調全力配合檢調調查，黃姓員工已暫時停止執行職務，並將進一步強化資訊保護系統。

巴斯夫公司聲明稿：

我們獲悉台灣巴斯夫一名員工因涉嫌侵害智慧財產權接受刑事警察局調查，我們已立即採取措施配合檢調單位的調查以及保護相關資訊。該名員工已暫時停止執行職務。

巴斯夫致力於投資和保護研發的智慧財產權以及巴斯夫與客戶的生產技術。為此，我們建立了相關系統與政策將風險降至最低。鑒於此事件的發生，我們將進一步強化資訊保護系統。

巴斯夫鼓勵員工積極並及時地就合規問題尋求指導。員工可以諮詢主管、法務部門和公司合規官，以及公司的匿名外部合規熱線。

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