台積電也被波及！外商6高階主管竊36億化工技術賣中國

2019-01-07 14:37

〔記者姚岳宏／台北報導〕提供台積電等公司的半導體化學原料供應商「巴斯夫」，6名前任及現任高階主管，涉嫌竊取製造高純度電子級氨水的技術與配方，裡應外合洩漏並移轉給中國，這些技術市值初估價值36億元，嚴重影響我國際競爭力，目前6名涉案主管已遭桃園地院收押，檢警正清查相關共犯。

「巴斯夫」是國際知名化學公司，在台設有子公司，「巴斯夫」主要是向台灣電子級化學品生產商購買高純度化學原料，利用專有技術與製程進行純化，再將產品販售予國內外知名半導體公司，該公司化工技術領先業界且獨步全球，能製造符合半導體客戶需求的高純度電子級化學品（硫酸、氨水）材料規格與配方。

刑事局警方接獲檢舉，有中國競爭同業為搶食台積電等知名半導體公司生意，並想在江蘇省鎮江市設立與「巴斯夫」同等級的電子化學工廠，從106年起，先高薪吸收「巴斯夫」桃園觀音廠56歲林姓退休廠長，再由林男陸續挖角負責工程、生產等部門的工程師離職加入團隊。

林男並與現任「巴斯夫」負責建廠的高階主管暨資深專家45歲黃奕霖裡應外合，以技術移轉及參與營運模式，與中國競爭同業簽訂合作模式，陸續盜取洩漏「巴斯夫」電子級化學品的關鍵技術與製程等營業秘密，高價洩漏販售給中國的電子材料公司競爭同業。

刑事局逮捕6嫌，查扣電子級化學品（硫酸、氨水）工程管線配置圖、技術移轉合約書、境外公司OBU帳戶、電磁紀錄及相關文件，訊後收押。

檢警表示，中國科技產業為求迅速發展，積極高薪挖角台灣高科技相關產業人才，藉此取得科技高階技術，不但造成企業重大損失，亦大幅危及我國產業國際競爭力，為此，行政院推動八大強台策略中，將「加強保護營業秘密」列為重點項目，警方提醒勿貪圖利益而以身試法。

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