機車撞招牌傷3民眾 騎士昏迷一度不見蹤影

2019-01-06 22:25

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名林姓騎士（18歲），昨天凌晨騎車行經霧峰林森路時，疑似失控撞上路邊招牌，並波及3位民眾，林男肇事後機車倒在外側車道，人卻不見蹤影，消防人員出動近30人在附近找人，一度懷疑噴上鐵皮屋頂還架梯搜尋，前後找了約20分鐘，才發現他被壓在路旁暗處一堆木板下，現場意識模糊緊急送醫，因顱骨骨折到今天昏迷指數只有6分，仍在加護病房觀察。

台中市消防局昨天凌晨0點3分左右接獲報案，指稱霧峰林森路有騎士撞上路邊招牌、機車，並造成3位在路旁的民眾受傷，立刻派遣救護車到場，消防人員到場時只見3位無辜遭波及受傷的民眾，肇事的機車雖倒在外側車道，騎士卻不見蹤影，趕緊先將3位受傷的民眾送醫。

因騎士不見蹤影，消防局立刻增派人員到場搜尋，附近民眾表示車禍後曾聽到屋頂上有聲響，懷疑騎士噴到屋頂上，立刻架梯爬上屋頂找人但無所獲，最後才在一旁暗處，發現頭戴安全帽的林姓騎士（18歲）噴到路旁，並被一塊木板壓住，現場雖有呼吸心跳但意識模糊，趕緊將他送醫。

亞大醫院表示，林姓騎士到院時意識模糊，檢查後發現顱骨骨折，經急救後送進加護病房，今天雖對疼痛有反應，但人還沒清醒，昏迷指數約6分，目前仍在加護病房觀察。

霧峰交通分隊長施博偉今天表示，因騎士目前仍住院無法製作筆錄，詳細肇事原因需等騎士傷勢穩定才能進一步釐清。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/